مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

لقي مالك رفيق حسن أبو رومي من مدينة طمرة مصرعه في حادث طرق وقع صباح اليوم، الثلاثاء، بالقرب من مدينة شفاعمرو في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 07:32، حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 784 من 'حنتون' لمفرق 'يفتاحئيل'. وأقر طاقم طبي وفاة رجل يبلغ 29 عاما كان عالقا داخل سيارة. ونقل الطاقم الطبي امرأة تبلغ 25 عاما وطفل يبلغ نحو عامين، أصيبا بجروح طفيفة، إلى مستشفى 'رمبام' في حيفا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

إصابة خطيرةة لطفل في حادث دهس بالنقب

وفي منطقة النقب، جنوبي البلاد، أصيب طفل بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس، صباح اليوم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 07:51، حول إحضار طفل للعيادة المحلية في تل السبع، وهو مصاب، إثر تعرضه للدهس. وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للطفل (4 أعوام)، والذي وصفت إصابته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بمدينة بئر السبع".

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

255 شخصا بينهم 84 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر 2022.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.