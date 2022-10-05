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فوز العلماء بيرتوزي وميلدال وشاربليس بجائزة نوبل في الكيمياء

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 13:18

فوز العلماء بيرتوزي وميلدال وشاربليس بجائزة نوبل في الكيمياء
شاربليس وميلدال وبيرتوزي (من اليمين)
عرب ٤٨

فاز العلماء مورتن ميلدال وكارولين بيرتوتزي وباري شاربلس، اليوم الأربعاء، بجائزة "نوبل" في الكيمياء مناصفةً، تقديرا لإسهاماتهم في "تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".

وأوضحت لجنة التحكيم أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم ‘الكيمياء النقرية‘ والكيمياء المتعامدة البيولوجية". وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

وبذلك يكون الأميركي شاربلس (81 عاما) قد حقق الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين، وبات خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

بودكاست عرب 48

#جائزة نوبل
#الكيمياء النقرية
#مورتن ميلدال
#كارولين بيرتوتزي
#باري شاربلس

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