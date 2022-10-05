فوز العلماء بيرتوزي وميلدال وشاربليس بجائزة نوبل في الكيمياء

فاز العلماء مورتن ميلدال وكارولين بيرتوتزي وباري شاربلس، اليوم الأربعاء، بجائزة "نوبل" في الكيمياء مناصفةً، تقديرا لإسهاماتهم في "تطوير الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة".

وأوضحت لجنة التحكيم أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة "لابتكارهم ‘الكيمياء النقرية‘ والكيمياء المتعامدة البيولوجية". وتصدر الجائزة عن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (915.072 دولار).

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022

وبذلك يكون الأميركي شاربلس (81 عاما) قد حقق الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين، وبات خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.