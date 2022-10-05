جديدة المكر: مقتل شاب وإصابتان متوسطتان إثر جريمة إطلاق نار بنهريا

قُتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب والده بجراح متوسطة وآخر بجراح متوسطة وجميعهم من سكان بلدة جديدة المكر، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهريا شمالي البلاد.

ويُذكر أن القتيل يبلغ من العمر 18 عاما ومصاب بحالة متوسطة مستقرة يبلغ 35 عاما، ومصاب آخر مصنّف بحالة متوسطة يبلغ من العمر 20 عاما.

وقدّمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، الإسعاف الأولي للمصابين في مكان الجريمة، قبل نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

ووصل الشاب البالغ من العمر 18 عاما إلى المستشفى بحالة حرجة غير مستقرة وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا عن وفاته بعد تعثّر محاولات إسعافه، وأعلنت الطواقم الطبية استقرار حالة المصابين الآخرين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية الآن، 79 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.