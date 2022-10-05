  2. محليات
  3. أخبار محلية

جديدة المكر: مقتل شاب وإصابتان متوسطتان إثر جريمة إطلاق نار بنهريا

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 22:27

جديدة المكر: مقتل شاب وإصابتان متوسطتان إثر جريمة إطلاق نار بنهريا
من مكان الجريمة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قُتل شاب يبلغ من العمر 18 عاما، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب والده بجراح متوسطة وآخر بجراح متوسطة وجميعهم من سكان بلدة جديدة المكر، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهريا شمالي البلاد.

ويُذكر أن القتيل يبلغ من العمر 18 عاما ومصاب بحالة متوسطة مستقرة يبلغ 35 عاما، ومصاب آخر مصنّف بحالة متوسطة يبلغ من العمر 20 عاما.

وقدّمت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، الإسعاف الأولي للمصابين في مكان الجريمة، قبل نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

ووصل الشاب البالغ من العمر 18 عاما إلى المستشفى بحالة حرجة غير مستقرة وأعلنت الطواقم الطبية لاحقا عن وفاته بعد تعثّر محاولات إسعافه، وأعلنت الطواقم الطبية استقرار حالة المصابين الآخرين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية الآن، 79 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#إطلاق النار
#حوادث إطلاق النار
#الجديدة المكر

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حدثا اعتداء على شبان عرب وسياراتهم في "بات يام" خلال "يوم الغفران"
حدثا اعتداء على شبان عرب وسياراتهم في "بات يام" خلال "يوم الغفران"

2022-10-05

عائلة أبو حامد من جسر الزرقاء: "رواية الشرطة كاذبة لتبرير محاولة قتل ابننا"
عائلة أبو حامد من جسر الزرقاء: "رواية الشرطة كاذبة لتبرير محاولة قتل ابننا"

2022-10-05

العنف يضرب في سخنين: من يوقف الاعتداءات؟
العنف يضرب في سخنين: من يوقف الاعتداءات؟

2022-10-05

الأكثر قراءة

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

مصرع شاب من طمرة في حادث طرق

2022-10-04
النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

النائب أبو شحادة يدعو السفراء الأوروبيين لحضور جلسة شطب التجمع

2022-10-04

"التراجع عن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيمس بأمن إسرائيل"

2022-10-04
لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يرد على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022-10-04
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

2022-10-04