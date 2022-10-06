ميسي: المونديال في قطر سيكون الأخير بالنسبة لي

حسم قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أمره من كأس العالم المقبل في قطر وقال أنه سيشارك للمرة الأخيرة البطولة العالمية للمنتخبات.

وشارك ميسي في 4 دورات سابقة من قبل، بداية من 2006 وحتى 2018، وكان الإنجاز الأكبر له هو الميدالية الفضية بنسخة 2014.

وقال ميسي في مقابلة صحافية إن "كأس العالم 2022 هو المونديال الأخير في مسيرتي بالتأكيد، لقد اتخذت قراري".

وظهر ميسي خلال 19 مباراة بالبطولة، سجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين لزملائه.

ويعد كأس العالم هي البطولة القارية التي تنقص ميسي مع منتخب بلاده، بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أميركا العام الماضي على حساب الغريم التقليدي البرازيل.