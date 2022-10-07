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جديدة المكر: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 17:17

جديدة المكر: إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وجرى إضرام النار في منزل في بلدة جديدة المكر، مساء اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية من مركز "حيان" الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمصاب، إذ وصفت حالته بالحرجة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وجاءت هذه الجريمة بعد يومين من مقتل الشاب وسيم خالد كيال (18 عاما) وإصابة والده وقريب آخر له من جديدة المكر، إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في مدينة نهريا.

وتشهد جديدة المكر، في الآونة الأخيرة، حوادث عنف وإطلاق نار متكررة؛ من دون أن تحرك الشرطة ساكنا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين.

وفي مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، أصيب شاب (26 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة ومستقرة من جراء تعرضه لجريمة طعن، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 80 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#جرائم القتل
#جديدة المكر

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