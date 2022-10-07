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مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 07:49

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد
من مكان الجريمة باللد، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قُتِل الشاب علاء أكرم الصح (32 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، الليلة الماضية.

ضحية الجريمة علاء الصح

وكانت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" قد قدمت العلاج الأولي للشاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" في تل أبيب، لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته بعد محاولات عدة لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة، الليلة الماضية، تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار في اللد وقتل الشاب من سكان المدينة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة شاب من اللد بجروح بالغة الخطورة، أعلن عن وفاته متأثرا بها ليلا.

وجمعت الشرطة الأدلة من مكان الجريمة لتحديد مكان المشتبه بهم، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين، وقالت إن "الخلفية على ما يبدو إجرامية".

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 80 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

بودكاست عرب 48

#جرائم القتل
#اللد
#إطلاق نار
#علاء الصح

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

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