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البعنة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 18:56

البعنة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
(توضيحية - أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 27 عاما من العمر، من بلدة البعنة بمنطقة الشاغور بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة طعن، مساء السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في القسم العلوي من جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#البعنة
#العنف والجريمة

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