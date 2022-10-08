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القدس: إصابة مجندة وحارس أمن في إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 21:59

القدس: إصابة مجندة وحارس أمن في إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط
من مكان عملية إطلاق النار (تصوير طواقم طبية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت مجندة وحارس أمن بجروح وصفت بالحرجة والخطيرة في عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، مساء السبت.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة مجندة وحارس أمن في عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط، ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة.

وجاء في التفاصيل، أن سيارة مسرعة داهمت حاجز مخيم شعفاط وجرى إطلاق النار منها صوب الجنود المتمركزين في المكان، ما أسفر عن وقوع إصابتين في المكان.

ولاذت السيارة التي أطلق منها النار بالفرار من المكان؛ فيما شرعت القوات الإسرائيلية بمطاردتها والبحث عن منفذي عملية إطلاق النار.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في أعقاب عملية إطلاق النار، ووقعت مواجهات تخللها إطلاق الرصاص المطاطي وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع.

يتبع...

بودكاست عرب 48

#مخيم شعفاط
#عملية إطلاق نار
#القدس
#حاجز مخيم شعفاط

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