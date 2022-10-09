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تمديد اعتقال 4 شبان بزعم ضلوعهم بعملية إطلاق النار في شعفاط

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 16:45

تمديد اعتقال 4 شبان بزعم ضلوعهم بعملية إطلاق النار في شعفاط
عرب ٤٨

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال أربعة فلسطينيين، بزعم ضلوعهم في عملية إطلاق النار التي نفذت الليلة الماضية، عند حاجز مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة، ومجندة أخرى بجروح وصفت بالطفيفة.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن محكم الصلح في القدس قررت تمديد اعتقال المعتقلين الأربعة لمدة ثمانية أيام تنتهي في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذكرت أن تحقيقات النيابة العامة الإسرائيلية وجهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك) في ملابسات العملية لا تزال مستمرة.

وفي حين تواصل قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال مطاردة شاب فلسطيني تقول إنه نفذ العملية مساء السبت، شمالي القدس المحتلة، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تحقيقًا ميدانيًا أوليًا خلال جولة أجراها عصر اليوم، في منطقة حاجز شعفاط.

وقال كوخافي "نشاطكم اليومي يضاف إلى نشاطات الجيش في خط التماس وعلى الطرقات وفي منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال عملية ‘كاسر الأمواج‘ في الأشهر الأخيرة. إلى جانب كل ذلك علينا استنتاج العبر من هذا الحادث لمنع تكراره، وعلينا تطبيق ذلك بشكل معمق".

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