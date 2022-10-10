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النقب: 4 إصابات بينها خطيرة إثر حادث طرق في حورة

تاريخ النشر: 10/10/2022 - 20:51

النقب: 4 إصابات بينها خطيرة إثر حادث طرق في حورة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 4 أشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، إثر حادث طرق وقع في حورة بالنقب، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بأن قتى يبلغ من العمر 17 عاما، وشابا في العشرين من عمره، قد أُصيبا بجراح خطيرة.

وأشار إلى أنهما قد تعرّضا لإصابات في الرأس والأطراف.

كما ذكر البيان أن شخصين آخرين، أُصيبا بجراح طفيفة، مشيرا إلى أنه تمّ نقل المصابين الأربعة إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، وحتى 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حورة
#حادث طرق
#إصابات
#النقب

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