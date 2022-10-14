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إقالة وزير المال البريطانيّ كواسي كوارتينغ 

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 15:45

إقالة وزير المال البريطانيّ كواسي كوارتينغ 
وزير المال البريطاني، كواسي كوارتينغ (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُقيل وزير المال البريطاني، كواسي كوارتينغ، حسبما أفادت شبكتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز"، اليوم الجمعة، فيما تحاول رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، إنقاذ منصبها.

وقالت "بي بي سي" إن كوارتينغ "لم يعد وزيرًا".

وكان كوارتينغ قد قال أمس الخميس إنه "لن يذهب إلى أي مكان"، رغم الاضطراب في الأسواق بسبب الخطط الاقتصادية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة.

وأدى خبر إقالة الوزير إلى هبوط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بنسبة 1,1 في المئة، ليسجّل 1,1199 دولارا.

وذكرت تقارير إعلامية عدة في وقت سابق، أن تراس أقالت الوزير، بعدما عاد قبل الأوان من اجتماعات في واشنطن.

ويرتَقب بأن تعقد تراس أول مؤتمر صحافي لها في "داونينغ ستريت" في وقت لاحق اليوم.

ولم يصدر أي إعلان بعد عن خليفته الذي سيصبح رابع وزير للمال يعيَّن هذا العام.

وكان من المقرر أن يختتم كوارتنغ اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية في واشنطن نهاية الأسبوع الجاري، حيث وجّهت إليه المديرة العامة لصندوق النقد، كريستالينا جورجييفا انتقادات، بينما أشارت إلى وجوب وضع سياسات "متماسكة منسجمة".

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