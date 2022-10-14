الناصرة: إصابة حرجة لسائق دراجة نارية إثر مطاردة بوليسية

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر مطاردة بوليسية لدراجة نارية في مدينة الناصرة، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:45، حول انزلاق دراجة نارية في الناصرة، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لشاب عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي لتلقي العلاج.

ولم تعرف بعد حيثيات وملابسات الحادث ومطاردة الشرطة للدراجة النارية.