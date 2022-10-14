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جنين: مقتل شاب في شجار عائلي

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 20:50

جنين: مقتل شاب في شجار عائلي
إضرام النار بمنازل إثر شجار عائلي جنوب جنين
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قُتل شاب، في العشرينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر شجار عائلي وقع في بلدة فحمة جنوب جنين، مساء الجمعة.

وعُلم أن ضحية الشجار هو محمد توفيق نواصرة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن "مواطنا (27 عاما) قتل خلال شجار عائلي في بلدة فحمة، والشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى البلدة".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه أعقب الشجار وجريمة القتل إضرام النار بمنازل وإطلاق نار.

وباشرت الشرطة التحقيق وجمع الأدلة من مكان الشجار.

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#جنين
#فحمة

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