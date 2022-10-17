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تدمير مبان رئاسية بكييف جراء قصف روسي

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 07:55

تدمير مبان رئاسية بكييف جراء قصف روسي
القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

سمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم الإثنين، في كييف بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طال العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووقعت 3 انفجارات متتالية قرابة الساعة 6,35 و6,45 و658 صباحا، وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا استهدفت كييف بمسيرات انتحارية، مشددة على أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لحمايتها من القصف الروسي.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر قناته على "تليجرام"، إن انفجارا وقع في حي شيفتشينكيفسكي، وسط المدينة صباح اليوم، بينما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن 3 انفجارات هزت العاصمة كييف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عمدة كييف قوله إن مبان رئاسية عدة دمرت في القصف، وعمليات إنقاذ تجري في المنطقة.

وطال القصف مبنى شركة الكهرباء الأوكرانية في العاصمة كييف، فيما اندلع حريق هائل في منشأة للبنية الأساسية للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك، بعد قصف صاروخي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية استهدفت منشآت طاقة أوكرانية ومراكز قيادة عسكرية باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وطال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته في 10 تشرين الأول/أكتوبر، كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.

وتواصل القصف الروسي، اليوم الإثنين، مع تراجع حدّته وطال بصورة خاصة منشآت الطاقة في غرب أوكرانيا على مسافة بعيدة عن الجبهة.

وجرى القصف ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستكتفي بالضربات المكثفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية وحدائق ومبانٍي سكنية.

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