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تحطّم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 19:10

تحطّم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة
حريق في مبنى سكني من جراء سقوت المقاتلة الروسية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف، قرب أوكرانيا، اليوم الإثنين، بحسب ما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه "في موقع سقوط طائرة سوخوي - 34 في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة"، فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقا هائلا في مبنى سكني.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة تحطمت إثر عطل طرأ على أحد المحركات تسبب في اشتعاله أثناء عملية الإقلاع، وأضاف البيان أن طاقم المقاتلة "تمكن من القفز بالمظلات قبل سقوطها".

وفي السياق، أعلنت السلطات المحلية، أن المبنى المنكوب مكون من 9 طوابق، وأدى الحادث إلى تضرر 15 شقة، حسب المصدر ذاته.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، تحقيقا جنائيا في الحادث، في حين لم تكشف السلطات عن سقوط أي خسائر في الأرواح حتى هذه اللحظة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الكرملين، قوله إن الرئيس، فلاديمير بوتين، أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا.

من جانبه، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية، بنيامين كونترادييف، إن "كل وحدات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة تعمل على إخماد النيران".

وقال كوندراتييف على "تيليغرام" إن الحريق اندلع في مبنى من تسعة طوابق. وأضاف "ابتلعت النار عدة طوابق مرة واحدة. ولحقت أضرار بسبع عشرة شقة".

وبحسب وزارة الدفاع، تمكّن طيارو المقاتلة من الخروج، فيما أشارت إلى أن الرحلة كانت تدريبية.

وتقع مدينة ييسك على بحر آزوف، قبالة مدينة ماريوبول الأوكرانية التي دمرها القصف وحصار طويل في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي.

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#سوخوي - 34
#روسيا
#أوكرانيا

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