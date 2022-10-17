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ميسر: ثلاث إصابات إحداها خطيرة في انفجار خزان وقود

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 15:24

ميسر: ثلاث إصابات إحداها خطيرة في انفجار خزان وقود
من المكان (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة من جراء انفجار خزان وقود في حيز سكني ببلدة ميسر بمنطقة المثلث، اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:04، حول 3 مصابين من انفجار خزان وقود في ساحة منزل ببلدة ميسر، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهم إذ وصفت حالة أحدهم (60 عاما) بالخطيرة وهو يعاني من حروق في كافة أنحاء جسده".

وأضاف أن "حالة المصابين الآخرين (20 و29 عاما) وصفت بالمتوسطة حتى الطفيفة".

وأحيل المصاب بحالة خطيرة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "تل هشومير"، فيما جرى نقل المصابين الآخرين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هعيمك" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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