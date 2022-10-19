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تسريح طيب جبارين بعد اعتقاله على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد حصار شعفاط

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 13:38

تسريح طيب جبارين بعد اعتقاله على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد حصار شعفاط
من المظاهرة على مدخل أم الفحم، الجمعة (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

سرّحت المحكمة في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، الشاب طيب زعل جبارين من مدينة أم الفحم، والذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية، أول من أمس الإثنين، على خلفية مشاركته في مظاهرة احتجاجية نظمت، يوم الجمعة الماضي، في أم الفحم، ضد الحصار الذي فرضته السلطات على مخيم شعفاط، والإعدامات الميدانية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في نابلس والقدس وجنين.

وفي التفاصيل، أطلقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، سراح الشاب طيب جبارين ( 19 عامًا)، من أم الفحم، وذلك بعد اعتقاله، يوم الإثنين الماضي، من منزله في حي الجبارين بالمدينة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن إطلاق سراح جبارين جاء دون شروط، وصدر القرار عن محكمة الصلح بعد أن لم تقدم النيابة العامة استئنافا على قرار تسريحه.

الشاب طيب جبارين والمحامي أحمد خليفة في قاعة المحكمة

وكان المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب، أحمد خليفة، قد قال لـ"عرب 48" إن "الشاب طيب زعل جبارين من أم الفحم تم اعتقاله والاعتداء عليه لحظة اعتقاله من منزله في المدينة، إذ يتواجد جبارين خلال هذه اللحظات في مركز للشرطة في أم الفحم، وسيعرض مساء اليوم على المحكمة في مدينة حيفا، وذلك بعد انتهاء الأعياد اليهودية".

وأضاف خليفة أن "الشبهات التي تنسبها الشرطة لجبارين هي مشاركته في تظاهرة غير قانونية، والمشاركة في أعمال شغب، بالإضافة لحرق إطارات مطاطية".

وأكد المحامي خليفة، اليوم، لـ"عرب 48" تسريح جبارين دون شروط تذكر.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#طيب جبارين
#شعفاط
#شرطة

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