إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

زعمت مصادر إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، أن شخصا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس عند حجاز برطعة شمالي الضفة الغربية.

واتضح لاحقا، أن جهاد كبها (وهو من سكّان برطعة داخل الخط الأخضر) الذي يبلغ من العمر 49 عاما، أُصيب جرّاء اصطدام سيارته بعامود حديدي عند الحاجز.

وانتشرت صورة لسيارة تحمل لوحة ترخيص "صفراء" مصطدمة بالعامود عند الحاجز.

وذكر شهود عيان في المكان أن السائق فقد السيطرة على سيارته واصطدم ولم يتم إطلاق نار عليه وهو لم يطلق النار، وذكر أهالي برطعة أن السائق فقد سيطرته على المركبة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن السائق أصيب "بحالة غير معروفة" وأشارت إلى أنه لم تُسجّل إصابات في صفوف الجنود وعناصر أمن الاحتلال في المكان.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية فور ورود النبأ أن صاحب السيارة أصيب جراء إطلاق النار عليه.