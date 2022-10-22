  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 13:52

إصابة رجل إثر اصطدام سيارته عند حاجز برطعة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

زعمت مصادر إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، أن شخصا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس عند حجاز برطعة شمالي الضفة الغربية.

واتضح لاحقا، أن جهاد كبها (وهو من سكّان برطعة داخل الخط الأخضر) الذي يبلغ من العمر 49 عاما، أُصيب جرّاء اصطدام سيارته بعامود حديدي عند الحاجز.

وانتشرت صورة لسيارة تحمل لوحة ترخيص "صفراء" مصطدمة بالعامود عند الحاجز.

وذكر شهود عيان في المكان أن السائق فقد السيطرة على سيارته واصطدم ولم يتم إطلاق نار عليه وهو لم يطلق النار، وذكر أهالي برطعة أن السائق فقد سيطرته على المركبة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وذكرت مصادر إسرائيلية إن السائق أصيب "بحالة غير معروفة" وأشارت إلى أنه لم تُسجّل إصابات في صفوف الجنود وعناصر أمن الاحتلال في المكان.

وكانت قد أشارت وسائل إعلام إسرائيلية فور ورود النبأ أن صاحب السيارة أصيب جراء إطلاق النار عليه.

بودكاست عرب 48

#برطعة
#حاجز برطعة

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية
حالة الطقس: هواء لطيف وأجواء خريفية

2022-10-22

جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن
جسر الزرقاء: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

2022-10-21

الطيبة: مصرع امرأة في حادث دهس
الطيبة: مصرع امرأة في حادث دهس

2022-10-21

الأكثر قراءة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

إصابات في مواجهات واسعة مع الاحتلال في الضفة

2022-10-21
تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كلها غير شرعية

تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي وممارساته كلها غير شرعية

2022-10-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-10-21
شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

2022-10-21
استطلاع: تغيرات طفيفة داخل المعسكرين والتجمع يقترب من نسبة الحسم

استطلاع: تغيرات طفيفة داخل المعسكرين والتجمع يقترب من نسبة الحسم

2022-10-21