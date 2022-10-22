ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت للطاقة غربي أوكرانيا

عرب ٤٨ / أ ف ب

استهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا، السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة أوكر-إينيرغو"، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.

وأوضحت الشركة المشغلة على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية "نفذت هجوما جديدا بالصواريخ استهدف منشآت الطاقة للشبكات الرئيسية في المناطق الغربية لأوكرانيا".

واضافت أن "نطاق الضرر يماثل أو يتجاوز تبعات هجوم من 10 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر".

وقالت أوكر-إينيرغو إن تقييداً للطاقة "تم فرضه" في عدة مناطق، ومنها العاصمة كييف ومنطقتها، ووعدت بأن يقوم خبراؤها "باتخاذ كافة الإجراءات لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن إلى المناطق المحرومة حالياً من الكهرباء".

وبالتوازي، خفض الأوكرانيون طواعية استهلاكهم للكهرباء من 5 إلى 20 بالمئة وسطياً في أيام ومناطق معينة، وفق ما أفاد مدير الشركة المشغلة فولوديمير كودريتسكي وكالة فرانس برس في بيان.

وأضاف "نعرب عن امتناننا للأشخاص الذين قلصوا استهلاكهم في المنزل والشركات التي قامت بذلك أيضاً".

في وقت سابق، تحدث مسؤولون في جميع أنحاء البلاد عن انقطاع التيار الكهربائي بعد ضربات جديدة.

في غرب أوكرانيا، انقطعت الكهرباء والمياه في بعض مناطق فولينيا، بحسب حاكم المنطقة.

كما قطع التيار الكهربائي في بلدة خميلنيتسكي، ودعت السلطات المحلية السكان إلى تجهيز أنفسهم لانقطاع المياه.

وفي منطقة ريفني الواقعة في الغرب أيضًا، قال الحاكم فيتالي كوفال إن الضربات استهدفت "البنية التحتية للطاقة" في المنطقة صباحاً، مما ألحق أضرارًا بمحطات الكهرباء الفرعية.

تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي أيضا في منطقة أوديسا (جنوب غرب) بعد "ضربتين صاروخيتين على البنية التحتية للطاقة" في المنطقة، بحسب الحاكم مكسيم مارشينكو.

وطالب حاكم منطقة كيروفوهراد (وسط)، من جانبه، الشركات المحلية والسكان بخفض استهلاكهم للكهرباء بعد ضربات استهدفت بنى تحيية "ضخمة" للطاقة.