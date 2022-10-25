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خلل عالمي في تطبيق "واتس آب"

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 10:56

خلل عالمي في تطبيق "واتس آب"
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨

تعرض تطبيق المراسلات الفورية "واتس آب" لخلل عالمي، حال دون تمكن المستخدمين من التواصل من خلال الرسائل النصية، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء خلل "واتس آب" بعد بلاغات من قبل ملايين المستخدمين حول العالم، حيث ظهر في بداية الخلل إشارة (v) واحدة بدل اثنتين عند إرسال الرسائل.

ثم شمل الخلل عدم تمكن المستخدمين من إرسال صور أو مقاطع فيديو، إلى أن توقف التطبيق عن العمل نهائيا.

ولم توضح شركة "ميتا" مالكة التطبيق بعد طبيعة أو أسباب الخلل.

وانهالت شكاوى المستخدمين الذين لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حول عدم تمكنهم من استخدام تطبيق "واتس آب".

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#واتس آب
#خلل واتس آب
#واتساب

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