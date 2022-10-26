قتلى وجرحى في "هجوم إرهابي" في مدينة شيراز بجنوب إيران

قُتِل 15 شخصا على الأقل وأُصيب 10 آخرون، في هجوم على ضريح في مدينة شيراز بجنوب إيران، مساء اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "قوات الأمن ألقت القبض على شخصين، وتواصل البحث عن ثالث في هجوم شيراز".

وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، "استشهاد تسعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بجروح بعدما هاجم ثلاثة إرهابيين مرقد شاه جراغ (مرقد أحمد بن موسى الكاظم) في شيراز"، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين، لترتفع حصيلة القتلى تباعا بعد ذلك.

تفاصيل أوفى تباعا...