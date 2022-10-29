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عرعرة النقب: إصابة خطيرة لفتى في انقلاب دباب

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 17:27

عرعرة النقب: إصابة خطيرة لفتى في انقلاب دباب
عرعرة النقب (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فتى، يبلغ 16 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث انقلاب دباب في بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:45، حول انقلاب دباب في عرعرة النقب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب فاقد للوعي عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#عرعرة النقب
#حوادث الطرق
#انقلاب دباب

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