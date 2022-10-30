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إصابة جنود بعملية دهس قرب أريحا وإطلاق النار على فلسطيني

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 15:28

إصابة جنود بعملية دهس قرب أريحا وإطلاق النار على فلسطيني
من مكان إطلاق النار على الفلسطيني
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد عناصر شرطة الاحتلال بزعم عملية دهس أسفرت عن إصابة 5 جنود إسرائيليين، على مفرق "ألموغ" والنبي موسى بالقرب من أريحا في منطقة الأغوار، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد شرطة أطلقوا النار على منفذ عملية الدهس، وأن اسمه بركات عودة (49 عاما) وهو من بلدة العيزرية في القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن بجروح خطيرة عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب أريحا.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الفلسطيني نفذ عملية دهس في موقعين مختلفين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بعد اصطدام مركبته بمحطة ركاب.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أن "المنفذ قاد مركبته بسرعة نحو جنود تواجدوا في محطة ركاب قرب مفرق النبي موسى، ثم دهس جنودا آخرين تواجدوا قرب مفرق ’ألموغ’".

وأطلق جنود الاحتلال النار على المنفذ خلال محاولته الفرار من المكان، بعدها أطلق شرطي وشخص آخر تواجدا في المكان النار عليه ما أسفر عن إصابته؛ وفقا لجيش الاحتلال.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 14:20، حول إصابة شخصين دهسا في شارع 1 قرب مفرق ’ألموغ’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة والطفيفة".

وجاء لاحقا أن عملية الدهس أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، في العشرينيات من أعمارهم، إذ وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة إذ عانيا جروحا في جسديهما، بينما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة وقد عانوا جروحا في أطراف أجسادهم.

وذكر مضمد من المكان، أنه "مع وصولنا إلى مفرق النبي موسى شاهدنا 5 شبان وهم بوعيهم ويعانون جروحا في أنحاء أجسادهم، وعلى الفور قدمنا لهم العلاجات الأولية في المكان".

وأحيل المصابون إلى مستشفيي "شعاريه تسيدك" و"هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

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#عملية دهس
#أريحا
#الأغوار

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