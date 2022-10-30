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ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات

تاريخ النشر: 30/10/2022 - 16:59

ليلة الثلاثاء – الأربعاء: ارتفاع سعر لتر البنزين بـ9 أغورات
(أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يرتفع سعر البنزين في البلاد عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة بـ9 أغورات، ليصبح سعر لتر بنزين أوكتان 95 في الخدمة الذاتية 6.46 شيكل، وسط توقعات بأن تتواصل موجة ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد لتصل قيمة الزيادة نحو 32 أغورة للتر الواحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتدخل هذه الزيادة حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأربعاء المقبل. وكان من المقرر أن تعتمد الزيادة في سعر البنزين بدءا من يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن ذلك تزامن مع موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ25، الذي يعتبر يوم عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية.

وكان من المقرر أن يصل سعر لتر بنزين أوكتان 95 بموجب هذه الزيادة إلى 6.69 شيكل، وفقا لحسابات وزارة الطاقة الإسرائيلية، غير أن التخفيض الذي أقرته سلطة الضرائب ضريبة المحروقات والتي وصلت من 77 أغورة إلى شيكل، أدت إلى انخفاض سعر لتر البنزين إلى 6.46 شيكل.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/ أغسطس الجاري، ثم جرى رفع قيمة التخقيذ بشكيل وتمديد القرار لغاية يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ووفقا لقرار وزارة المالية، فإن في الفترة بين 15 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى 30 من الشهر ذاته سترتفع قيمة ضريبة المحروقات بنصف شيكل، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع سعر لتر البنزين بنفس قيمة الزيادة على الضريبة أي بنصف شيكل، وذلك بدءا من 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#البنزين
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