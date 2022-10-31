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إصابة عاملين أحدهما بحالة خطيرة في كفر قاسم ونوف هجليل

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 14:48

إصابة عاملين أحدهما بحالة خطيرة في كفر قاسم ونوف هجليل
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عاملان، في الستينيات من عمريهما، بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثي عمل منفصلين في نوف هجليل وكفر قاسم، اليوم الإثنين.

وفي نوف هجليل، أصيب عامل، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه من شاحنة خلال عمله في المنطقة الصناعية "تسيبوريت" قرب مدينة نوف هجليل.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفي مدينة كفر قاسم، أصيب عامل بجروح وصفت بأنها متوسطة في منطقة الرأس إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في أحد المصانع.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدم العلاجات الأولية للمصاب ثم أحيل إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادثين المنفصلين إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#نوف هجليل
#كفر قاسم
#حوادث العمل

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