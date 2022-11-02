"حكومة سوناك لا تخطط لنقل السفارة البريطانية إلى القدس"

قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مساء اليوم، الأربعاء، إن الحكومة البريطانية الحالية لا تخطط لنقل سفارة بريطانيا لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.

وكان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، قد أعلن في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، إن الأخيرة أبلغت نظيرها الإسرائيلي، يائير لبيد، بأنها تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل.

وجاء إعلان مكتب تراس في أعقاب تغريدة صدرت عن لبيد عبر خلالها عن امتنانه لتراس بسبب تفكيرها في هذه الخطوة. وقال: "سنواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين الدولتين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن تراس "تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

وأضاف "نُجري (تراس) مراجعة للموقع الحالي لنتأكد من أننا في أفضل وضع ممكن لمواصلة دعم المصالح البريطانية في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعما لحل الدولتين؛ لن نتكهن بشأن نتائج أي مراجعة قبل انتهائها".

وكانت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية قد ذكرت الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن تراس أبلغت لبيد خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأنها تدرس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن تراس تعهدت خلال توليها منصب وزيرة خارجية بريطانيا وتنافسها لخلافة جونسون بنقل سفارة بريطانيا إلى القدس المحتلة، في حال انتخابها رئيسة للوزراء، ما يعني "اعتراف بريطانيا بالقدس بوصفها عاصمة لإسرائيل".

وسادت حالة من الارتياح الشديد الدوائر الرسمية واليمينية في إسرائيل في أعقاب فوز تراس في الانتخابات الداخلية التي أجراها حزب المحافظين البريطاني، في 5 من أيلول/ سبتمبر الماضي، لاختيار خليفة لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

وسارع رئيس حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، الفاشي إيتمار بن غفير، إلى تهنئة تراس، وطالبها بتنفيذ تعهدها السابق بنقل السفارة إلى القدس المحتلة.