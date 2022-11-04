غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواقع في شمالي وجنوبي ووسط قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق نار، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عربية في غزة أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت بأكثر من 10 صواريخ موقعا للمقاومة الفلسطينية بمخيم المغازي وسط غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات حربية هاجمت موقعا تابعا لحركة حماس وسط القطاع.

وأفادت قناة الجزيرة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن انقطاع التيار الكهربائي وسط قطاع غزة.

وأضافت أن مضادات أرضية تابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت تجاه طائرات الاحتلال شمالي القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، الخميس، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا أطلق للمرة الأولى منذ قرابة 3 شهور تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف القريبة.

وذكر الجيش أنه جرى اعتراض صاروخين "على ما يبدو" عبر صواريخ ما تسمى "القبة الحديدية" دون إصابات.

ودوَّت صفارات الإنذار مرتين في مناطق كيبوتسات "نيريم، وعين هاشولشا، وكيسوفيم" بغلاف غزة؛ بينما سمعت أصوات انفجارات بعد إطلاق "القبة الحديدية" لصواريخها.

وجرى إطلاق صاروخ ثم أعلن عن سقوط آخر بعدها بوقت قصير في منطقة مفتوحة بغلاف غزة دون تفعيل صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنين يعيشون في غلاف غزة أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن اعتراضات لصواريخ.

ونقلت وكالة الأناضول عن قناة كان الإسرائيلية الرسمية، أن إطلاق الصاروخ يأتي غالبا ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، الناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاروق سلامة، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وجاء إطلاق الصاروخ أيضا بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وصرحت حركة حماس، في وقت لاحق، أن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فجر اليوم، عدوان سافر وامتداد للحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني".

وقالت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" إنه" "أقدم العدو الصهيوني المجرم، فجر اليوم الجمعة، على استهداف موقع 'الكتيبة 13' التابع لكتائب القسام على مدخل مخيم المغازي بعددٍ كبيرٍ من القنابل، وقد تصدت مضاداتنا الأرضية للطيران الصهيوني المعادي، وستبقى كتائب القسام رأس الحربة تدافع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعةٍ من فلسطين، (وسيَعلمُ الذينَ ظَلموا أيَّ منقلبٍ يَنقلبُون)".