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إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل بحيفا

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 09:30

إصابة خطيرة لشاب في حادث عمل بحيفا
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة في بلدة "كريات آتا" بالقرب من مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء تلقى، اليوم الساعة 08:57، بلاغا عن سقوط عامل عن ارتفاع خمسة أمتار خلال عمله بورشة بناء في كريات آتا. الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء وصلت للمكان، وقدمت العلاجات الأولية لشاب (25 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، ونُقل بعدها لمستشفى 'رمبام' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#عمال
#كريات آتا
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