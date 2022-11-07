وفاة والد الشهيد أسيل حسن عاصلة من عرابة البطوف

أعلن في مدينة عرابة البطوف، بعد ظهر اليوم الإثنين، عن وفاة الأسير المحرر ووالد الشهيد أسيل حسن عبد القادر عاصلة، عن عمر ناهز 74 عاما.

وأفاد عدد من أهالي عرابة أن عاصلة كان يعمل مع عائلته بقطف الزيتون وسقط عن زيتونة خلال ذلك، وحاول طاقم طبي إنقاذ حياته، لكن دون جدوى، إذ أقر الطبيب وفاته متأثرا بإصابته على الفور.

وذُكر أنه أصيب، على ما يبدو، بسكتة قلبية خلال قطفه للزيتون.

وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل الفقيد للوقوف إلى جانب العائلة ومواساتها في مصابها الجلل.

وأعلنت العائلة، في وقت لاحق، أنه سيتم مواراة جثمانه الثرى الساعة السابعة مساء بالمقبرة القديمة في حي العاصلة، وأن بيت العزاء سيكون في قاعة مسجد عمر بن الخطاب بالحي الشرقي لعرابة.

وكانالفقيد قد انخرط بالعمل الوطني مبكرا، حيث التحق بمجموعة "الجبهة الحمراء" ونشط من خلالها حتى اعتقال المجموعه، مطلع سبعينيات القرن الماضي، وحكم عليه بالحبس 5 أعوام.

وبعد تحرره من السجن ظل ناشطا وطنيا معروفا متفاعلا مع قضايا شعبه، وكان من مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي والسكرتير الأول لفرعه في عرابة البطوف.

وفي انتفاضة القدس والأقصى، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، استُشهد نجله، أسيل، و12 شابا عربيا برصاص القناصة الإسرائيلية.

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