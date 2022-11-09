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مصرع عامل في النقب

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 15:29

مصرع عامل في النقب
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي ستيني مصرعه، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في حادث عمل وقع بمنطقة النقب، جنوبيّ البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 14:56، حول عامل أصيب خلال عمله في مصنع بالمجلس الإقليمي 'شدروت هنيغف'. وأبلغ مضمدون ومسعفون عن عامل يبلغ نحو 60 عاما، وهو فاقد للوعي وأقروا وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

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#النقب
#حوادث العمل
#عمال
#مصانع

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