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كفر قرع: إنعاش طفل إثر تعرضه لحادث دهس

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 17:58

كفر قرع: إنعاش طفل إثر تعرضه لحادث دهس
منظر عام في كفر قرع (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب طفل، يبلغ 6 سنوات من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة كفر قرع، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للطفل، إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده.

وأحيل الطفل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 293 شخصا، بينهم 98 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 93 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية الأمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#كفر قرع
#حوادث الدهس

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