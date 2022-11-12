إصابة خطيرة لشاب عربي إثر طعنه في زخرون يعكوف

أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، من بلدة جسر الزرقاء بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مجمع تجاري قرب زخرون يعكوف، مساء السبت.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:41، حول مصاب في حادث عنف بمجمع تجاري على شارع 4 قرب زخرون يعكوف، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وذكر مضمدان من المكان، أن "المصاب تواجد داخل محل بالمجمع التجاري وهو بوعيه وعانى جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية حتى استقرت حالته".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها باشرت التحقيق في الجريمة وشرعت بأعمال البحث وراء الجاني، فيما لم تتضح خلفية الجريمة حتى الآن.