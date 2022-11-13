قصف إسرائيلي على مواقع في ريف حمص

أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "دوي انفجارات في ريف حمص من جراء قصف إسرائيلي".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال المرصد إن الهجوم العدواني الإسرائيلي الـ29 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مطارا عسكريا ومناطق تواجد الميليشيات الإيرانية وقوات تابعة لـ"حزب الله" في ريف حمص.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد أن القصف العدواني الإسرائيلي استهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة، في حين أوردت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وتسقط عددًا منها".