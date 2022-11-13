  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

قصف إسرائيلي على مواقع في ريف حمص

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 18:15

قصف إسرائيلي على مواقع في ريف حمص
صورة تداولها ناشطون للانفجارات من جراء القصف في ريف حمص
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفادت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري ("سانا") بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى "دوي انفجارات في ريف حمص من جراء قصف إسرائيلي".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال المرصد إن الهجوم العدواني الإسرائيلي الـ29 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مطارا عسكريا ومناطق تواجد الميليشيات الإيرانية وقوات تابعة لـ"حزب الله" في ريف حمص.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد أن القصف العدواني الإسرائيلي استهدف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني في المنطقة، في حين أوردت وكالة "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية "تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وتسقط عددًا منها".

صورة تداولها ناشطون للانفجارات من جراء القصف في ريف حمص

بودكاست عرب 48

#الدفاعات الجوية السورية
#أهداف معادية
#حمص
#حقوق الإنسان

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ستة قتلى و38 جريحًا على الأقل في تفجير اسطنبول
ستة قتلى و38 جريحًا على الأقل في تفجير اسطنبول

2022-11-13

بايدن: واشنطن لن تنجر إلى صراع مع بكين... نسعى لإدارة المنافسة
بايدن: واشنطن لن تنجر إلى صراع مع بكين... نسعى لإدارة المنافسة

2022-11-13

منذ بدء الاحتجاجات بإيران: 2200 اتهام لمحتجين على مقتل مهسا أميني
منذ بدء الاحتجاجات بإيران: 2200 اتهام لمحتجين على مقتل مهسا أميني

2022-11-13

الأكثر قراءة

اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل وسرقة كمية ذخيرة كبيرة

اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل وسرقة كمية ذخيرة كبيرة

2022-11-12
حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة

حالة الطقس: بين ماطر ومشمس ولا تغيير يذكر عن الأيام السابقة

2022-11-12
تخوف إسرائيليّ من المحكمة الدوليّة:

تخوف إسرائيليّ من المحكمة الدوليّة: "القرار قد يؤدي للتصعيد مع الفلسطينيين"

2022-11-12
أميركا: تحطم طائرتين إحداهما مقاتلة إثر اصطدام بينهما

أميركا: تحطم طائرتين إحداهما مقاتلة إثر اصطدام بينهما

2022-11-12
مشاركة واسعة في مهرجان شعبي للتجمع في شفاعمرو

مشاركة واسعة في مهرجان شعبي للتجمع في شفاعمرو

2022-11-12