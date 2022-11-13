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قتلى وجرحى جراء انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 16:23

قتلى وجرحى جراء انفجار في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

وقع انفجار في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية، عصر اليوم الأحد، أدى إلى سقوط قتلى وتسجيل إصابات وسط المدينة، وفق ما أفاد والي إسطنبول، علي يرلي قايا.

لحظة وقوع الانفجار

وهزّ الانفجار شارع الاستقلال السياحي بمنطقة التقسيم. وهرع رجال الإطفاء وعددا من مركبات الأمن التركي، إلى مكان وقوع الانفجار في شارع الاستقلال، وتم إرسال العديد من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة.

واتخذت فرق الشرطة الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة التي وقع فيها الانفجار، والذي لم يعلم حتى الآن مدى الإصابات الناتجة عنه.

وحصل الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 ت غ)، في وقت كان حشد المارة كثيفًا في شارع الاستقلال، حسبما أفادت القناة التلفزيونية التركية "إن تي في"، التي أشارت إلى وقوع "خمسة إلى عشرة جرحى" على الأقل في وقت سابق قبل الإعلان عن ارتفاع عدد الإصابات.

وأظهرت لقطات نشرتها القناة انتشار فرق الإغاثة والشرطة في المكان الذي أُخلي من المارّة.

وفي صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول لحظة وقوع الانفجار، تبدو ألسنة لهب من بعيد بعد دوي انفجار وسط حالة ذعر بين المارّة.

وتظهر أيضًا حفرة سوداء كبيرة في هذه الصور، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الممدين على الأرض في مكان قريب.

واستُهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016. وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.

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