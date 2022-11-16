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قبالة سواحل عُمان: استهداف بطائرة مسيرة لناقلة نفط لملياردير إسرائيلي

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 11:09

قبالة سواحل عُمان: استهداف بطائرة مسيرة لناقلة نفط لملياردير إسرائيلي
من استهداف سابق لناقلة بحرية قبالة خليج عُمان (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: طارق طه

قال مسؤول دفاعي، لـ"أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عُمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة الأميركية "أ. ب" إننا "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي، عيدان عوفر.

ولم يتم الرد من الشركة.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن الشكوك حامت على الفور حول إيران.

كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

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#استهداف ناقلة نفط لملياردير إسرائيلي
#سواحل عُمان

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