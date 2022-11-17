زيارة أولى لرئيس إسرائيلي: هرتسوغ إلى البحرين الشهر المقبل

يزور الرئيس الإسرائيلي، يتحساق هرتسوغ، البحرين، الشهر المقبل، بدعوة من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويتوجه من هناك إلى الإمارات، بحسب ما جاء في بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس.

وأفاد البيان بأن الرئيس الإسرائيلي يعتزم زيارة البحرين يوم الأحد الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث سيلتقي بملك البحرين، حمد بن عيسى، وكبار المسؤولين في البحرين وأفراد من الجالية اليهودية.

وتعد هذه أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى البحرين، منذ تطبيع العلاقات الرسمية بين الجانبين برعاية إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في عام 2020، ضمن ما عرف بـ"اتفاقيات أبراهام" بمشاركة الإمارات، وانضمت إليها المغربي لاحقا.

وغداة وصوله إلى البحرين، وتحديدا في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيتوجه هرتسوغ إلى الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي يومي 5-6 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وبحسب البيان، سجتمع هرتسوغ في أبوظبي مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته التي ستستغرق يوما واحدا يعود بعدها هرتسوغ إلى إسرائيل، علما بأن هرتسوغ اجتمع مؤخرا ببن زايد، مطلع الشهر الجاري، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" الذي عقد في شرم الشيخ.

هرتسوغ وبن زايد في شرم الشيخ (Getty Images)

وسبق لهرتسوغ أن زار الإمارات في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، فيما سبقه إلى البحرين رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس حكومة تسيير الأعمال، يائير لبيد، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

وزار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، نفتالي بينيت، البحرين، في شباط/ فبراير الماضي. وعقد سلسلة من الاجتماعات من المسؤولين في البحرين على رأسهم العاهل البحريني وولي العهد ورئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي أيلول/ سبتمبر المقبل، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة، في مساع لـ"إزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين"، بحسب ما أعلنت الوزارة الإسرائيلية، حينها.

وأبرمت إسرائيل والإمارات في أيار/ مايو اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية، إذ تم توقيع الاتفاقية في دبي بين وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا بربيباي، ووزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.