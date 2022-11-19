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إصابة شاب برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال شاب مقدسي

تاريخ النشر: 19/11/2022 - 10:05

إصابة شاب برصاص الاحتلال بنابلس واعتقال شاب مقدسي
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب، فجر اليوم السبت، شاب بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت البلدة القديمة بنابلس، وسط اندلاع مواجهات، أُصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات، ووصفت حالته بالمستقرة".

وذكر أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان خلال عملية الاقتحام، وأطلقت سراحهم لاحقا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب سلطان سمرين، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة سلوان، وفتشته.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#إصابة شاب برصاص الاحتلال بنابلس
#اعتقال شاب مقدسي

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