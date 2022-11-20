إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب بيت لحم

أصيب شاب فلسطيني، واعتقل 3 شبان صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عناصر من شرطة حرس الحدود قاموا بإطلاق النار على سائق فلسطيني، قرب حاجز عسكري على طرق "الأنفاق" بين القدس وبيت لحم.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الشاب كان يقود مركبة مسروقة، وأطلق النار عليه بعد أن حاول اقتحام حاجز واصطدم بسيارتين للشرطة بالقرب من طريق "الانفاق" جنوب القدس، وعرض من فيها للخطر، حسب زعمهم.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة قرب حاجز تفتيش بالقرب من بيت لحم، واعتقاله إلى جانب اعتقال 3 شبان من القدس كانوا ينتظرونه في مركبة أخرى.