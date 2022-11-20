مصر: مصرع 12 شخصا وإصابة 30 في حادث تصادم بين مركبتين

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، الأحد، في حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل ثقيل شرقي مصر، وفق حصيلة أولية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، بتصادم حافلة ركاب لم تذكر عددهم، بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة غارب، شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين، وفق المصادر ذاتها.

ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن عدد الضحايا أو سبب الحادث، حتى الساعة 08:20 ت.غ.

وتتكرر حوادث السير في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

وقبل أسبوع، كان قد لقي 19 شخصا مصارعهم وأصيب 6 آخرون، إثر سقوط حافلة بأحد ترع نهر النيل شمالي مصر.

وأفادت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، بـسقوط حافلة بترعة البوهية بمحافظة الدقهلية عندما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وعقب وقوع الحادث انتقلت قوات الإنقاذ لمكان الحادث وبدأت في انتشال "جثامين الضحايا والمصابين، ونقلهما لمستشفيين حكوميين"، وفق المصدر ذاته.

وأسفر الحادث عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 6 آخرين، بحسب الصحيفة.