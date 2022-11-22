مانشستر يونايتد يتخلّى عن كريستيانو رونالدو بشكل "فوريّ"

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزيّ، مساء اليوم الثلاثاء، تخلّيه عن نجمه البرتغاليّ كريستيانو رونالدو بشكل "فوريّ".

وذكر النادي في بيان أن رونالدو سيغادر النادي "بمفعول فوري"، بعد "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022.

ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي، وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي، متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته.

وقال رونالدو و خلال الحوار مع الصحافي ومقدم البرامج الشهير، بيرس مورغان: "كما قال بيكاسو، عليك تدمير الشيء لإعادة بنائه... وإذا قرر مانشستر يونايتد البدء معي من جديد، بالنسبة لي، لا توجد مشكلة تجاه ذلك". وخلال الحوار ذاته، هاجم "الدون" مدربه الألماني السابق رالف رانغنيك، والحالي إريك تين هاغ، إذ قال "هناك نقطة مثيرة للاهتمام، وهي كيف أقال ناد مثل مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير واستبدله بمدير رياضي؟ إنه شيء لا يفهمه أحد".

رونالدو خلال حصة تدريبية في قطر (Getty Images)

وجاء في بيان للنادي، أن "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري"، قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

وتابع: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في "أولد ترافورد"، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وعاد رونالدو في صيف 2021 إلى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003، حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا 2008، في العام الذي تُوِّج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى من أصل 5. لكن النتائج مع عودته لم تكن كما يرغب، إذ حل الفريق سادسًا الموسم الماضي الذي كان رونالدو أفضل هدافيه مع 24 هدفًا في جميع المسابقات، وفشل بالتالي في التأهل إلى دوري الأبطال. وحاول وفق وسائل إعلام ومقربين مغادرة "أولد ترافورد" خلال الصيف لهذا السبب.

وتراجع دور رونالدو في تشكيلة "الشياطين الحمر" منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام المسؤولية في أيار/ مايو الماضي، وعوقب هذا الموسم بايقافه عن مباراة تشيلسي لرفضه الدخول كبديل في المواجهة ضد توتنهام.

وختم النادي بيانه بالقول: "لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاغ، والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

وفي الحوار المذكور، قال رونالدو: "هذا الرجل (رالف رانغنيك) ليس حتى مدربا! ناد كبير مثل مانشستر يونايتد تعاقد مع مدير رياضي! هذا الأمر لم يفاجئني أنا فقط.. بل فاجأ كل العالم".

كما قال عن مدربه الحالي: "لا أحترمه؛ لأنه لا يظهر لي أي احترام... إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدا".

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن اجتماع عقد بين رنالدو ووكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونخ، قبل ذلك بأسبوع.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك رغم إدارة بايرن ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.