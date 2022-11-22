ماذا قال ميسي في أول تعليق له عن هزيمة الأرجنتين أمام السعوديّة؟

اعترف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي 1-2، اليوم الثلاثاء، في مونديال قطر، تشكّل "ضربة قاسية" و"هزيمة مؤلمة"، وفق تصريحاته في المنطقة المختلطة لاستاد لوسيل.

ومُنيت الأرجنتين بهزيمة مفاجأة في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات، التي من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي، الذي أقر "إنها ضربة قاسية جدا، هزيمة ومؤلمة، لكن يجب ألا نفقد الثقة بأنفسنا".

ميسي خلال المباراة (Getty Images)

وأضاف ميسي في التصريحات ذاتها: "هذه المجموعة (من اللاعبين) لن تستسلم. سنحاول الفوز على المكسيك"، السبت في المباراة الثانية لبلاده.

التصريحات التي صدرت بشأن المباراة

وقال صالح الشهري، صاحب هدف السعودية الأول لقناة "بي إن سبورتس": "كنا واثقين كثيرا بأنفسنا واثبتنا اننا على مستوى التحدي. كمهاجم، ترغب أن تسجل في كل مباراة. أي إنسان إذا عمل على تحقيق هدفه، لا يمكن لأي شيء أن يوقفه".

وأضاف: "نطمح بالوصول إلى دور الـ16، وهذه الخطوة الأولى. انبّه انه يبقى أمامنا خوض مباراتين. بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل".

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني (Getty Images)

وذكر الفرنسي مدرب السعودية في المؤتمر الصحافي، هيرفيه رونار، أن "جميع النجوم كانت مبتسمة لنا في السماء.. كانوا يرغبون بتقديم أفضل ما لديهم في المونديال الأخير لليونيل ميسي. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة عشر مرات ولا تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز".

وأضاف رونار: "للأسف في الشوط الأول، لم يضغط مهاجمونا على المدافعين... لو دخل شباكنا هدف ثان لاختلفت الأمور كثيرا. لكن في الثاني قدموا أداء أفضل وصنعوا الفارق".

وقال رونار: "احتفلنا بهذا الفوز على مدى 20 دقيقة، لكن يجب ألا ننسى أننا سنخوض مباراتين صعبتين. تستطيع الفوز في المباراة الأولى ثم تخسر المباراتين التاليتين وتودع، دعونا نحتفل بهذه الانتصار، لكن يتعين علينا أن نكون مستعدين للمباراة المقبلة، فعندما تخوض كأس العالم، كل شيء يمكن أن يحصل في كرة القدم".

(Getty Images)

وتابع: "صنعنا التاريخ. سيبقى ذلك إلى الأبد، لكن نحتاج إلى التطلّع قدُما، ونبقي أقدامنا على الأرض، ما أستطيع أن أقوله إننا نريد المزيد من الأنصار في المدرجات، نريد دعما إضافيا".

وقال قلب دفاع السعودية، سعود عبد الحميد: "تعبنا ثلاث سنوات والحمدالله فزنا اليوم على المرشح الأول للفوز بكأس العالم. أن تلعب ضد الأرجنتين وأفضل لاعب في العالم، يعطيك دافعا قويا، لأن تتأهل وبإذن الله هذا الأمر سيكون موجودا. سنفرح اليوم، وننسى غدا لنفكر بالمباراة المقبلة. بإذن الله سنتأهل".

بدوره، ذكر مدافع السعودية، عبد الإله المالكي إن "الوحوش، الرجال، الأبطال، كل الكلمات للفريق كله وليس للاعب أو لاعبين، للستاف (الطاقم)، الإداريين، الجمهور... كل شيء كان مُحَفِزا من أجل الفوز. تبقى لنا مباراتان نهائيتان سنلعبهما بشكل أقوى من هذه. كنا في الموعد. لدينا مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين، وقال لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب (اندفاعا)".

(Getty Images)

وقال حارس السعودية وأفضل لاعب في المباراة لقناة "الكأس"، محمد العويس: "لعبنا على أرضنا ومع جمهورنا. هذا الشيء خلق الفارق لصالحنا. أنا أتوقع وأتمنى وأدعي أن الفرق العربية تستغل عامل الجمهور وعامل الملعب والأجواء، لأننا اليوم نلعب على أرضنا. نحن كعرب نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا. هذا يعطيك أفضلية على الخصم مهما كان. اليوم فزنا على فريق قد يكون المرشح الأول للفوز بالبطولة. هذا (دعم الجمهور) صبّ في صالحنا مراحل ضوئية. نأمل أن نستغل ذلك في المباراتين المقبلتين ونتأهل من دور المجموعات بإذن الله".

وقال مدافع السعودية، حسان تمبكتي: "لسنا قادمين لخوض مباراة واحدة، نتعهد تقديم أفضل ما عندنا".

بدوره، قال النجم المصري السابق محمد أبو تريكة: "قدموا أداء فنيا وذهنيا وتكتيكيا رائعا. لقد خاطروا باللعب في دفاع متقدم. الكرة للشجعان".