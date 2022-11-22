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اشتباكات في نابلس: إصابات برصاص الاحتلال الحيّ بعضها حرجة

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 00:03

اشتباكات في نابلس: إصابات برصاص الاحتلال الحيّ بعضها حرجة
الدخان يتصاعد بعيد إلقاء الاحتلال قنابل غاز ("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص الحيّ، ما أسفر عن وقوع إصابتين حرجتين، والعشرات بالاختناق، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

وأدى ذلك إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم باليد وعولج ميدانيا، وأُصيب آخر بالرجل وجرى نقله إلى المستشفى، فيما أُصيب ثالث في الرأس بصورة سطحية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بـ"وصول 5 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس".

وأوضحت الوزارة أن "إصابة برصاصة في القلب: حرجة جدا، وإصابة في البطن مع خروج الأمعاء: حرجة، وإصابة بقنبلة صوت في الرأس: مستقرة، وإصابة باليد: مستقرة، وإصابة في الساق: مستقرة".

واستهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

من جانبها، قالت مجموعة "عرين الأسود" في بيان: "جند العرين الآن يخوضون معركة العز والكرامة (مع قوات الاحتلال)... إلى جانب كتيبة بلاطة المظفرة... من الضاحية من ’عراق التايه’ من بلاطة من كل بقعه محيطة بقبر يوسف والمنطقة الشرقية ومستمرون".

وتتواصل اقتحامات جيش الاحتلال للضفة الغربية المحتلة، وبخاصة في نابلس وجنين.

وفي سياق ذي صلة، أغلق مستوطنون، مساء الثلاثاء، مدخل بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

طاقم إطفاء عمل على إخماد نيران اشتعلت في مركبة في محيط قبر يوسف

مواجهات مع الاحتلال قرب سلواد والمزرعة الشرقية

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، على مدخلي بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا قرب مستوطنة "عوفرا" الجاثمة على أراضي المواطنين التابعة لبلدتي سلواد وعين يبرود، شرق رام الله.

بودكاست عرب 48

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اشتباكات في نابلس: إصابات برصاص الاحتلال الحيّ بعضها حرجة

اشتباكات في نابلس: إصابات برصاص الاحتلال الحيّ بعضها حرجة

اشتباكات في نابلس: إصابات برصاص الاحتلال الحيّ بعضها حرجة

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