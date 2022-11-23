18 إصابة بينها 4 خطيرة بانفجارين بالقدس

أصيب 18 شخصا على الأقل صباح اليوم الأربعاء، بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، وذلكجراء عملية تفجيرية مزدوجة في القدس المحتلة.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، فإنه يجري التحقيق في هجوم مزدوج مخطط له.

وترج التحقيقات الأولية، إلى أن شخص وصل إلى محطة للحافلات في منطقة "جفعات شاؤول" ووضع دراجة كهربائية مفخخة، انفجرت وأدت إلى إصابة العديد من الاسرائيليين بينهم 4 بحالات خطيرة وحرجة.

أما الهجوم الثاني فوقع في حي "رموت"، حيث سمع دوي انفجار جراء عبوة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت وتسببت بإصابة 3 اشخاص بجراح طفيفة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انفجار في القدس، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان وشرعت بتقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة إلى مستشفيات المدينة.

إصابات بانفجار في #القدس

إصابتان حرجتان وإصابتان خطيرتان pic.twitter.com/OMCMwyWeog — موقع عرب 48 (@arab48website) November 23, 2022

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قدمت الإسعافات الميدانية إلى 18 شخصا على الأقل، وصفت جراح 14 بالمتوسطة، وجراح 4 أشخاص بالخطيرة إلى الخطيرة جدا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة في محطة للحافلات في القدس، حيث كانت المحطة تعج بالمسافرين والجنود عندما انفجرت العبوة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن عبوة وضعت داخل حقيبة انفجرت بالمكان، فيما أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت داخل حقيبة.

وعقب الانفجار، استنفرت الشرطة الإسرائيلية قواتها إلى مكان الانفجار الذي قامت بإغلاقه، كما قامت بنشر عناصرها في مناطق مختلفة بالقدس ونصبت الحواجز، وكذلك أغلقت المداخل الرئيسة المؤدية إلى مدينة القدس.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط وتبحث عن الشخص الذي وضع العبوة الناسفة.

وبحسب مراسل "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، فإن العبوة وضعت على متن دراجة نارية، وتم تفجيرها قرب مكان توقف الإسرائيليين.

وأكد مراسل الإذاعة الإسرائيلية العسكري أنه لم يكن لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أية إنذارات مسبقة حول أي انفجار في القدس.

وبعد أقل من ربع ساعة بلغ عن سماع انفجار ثان في القدس وكذلك إطلاق نار في الحي الاستيطاني "رموت"، حي دلت التحقيقات الأولية أن الحدث الثاني ليس انفجارا وإنما إطلاق نار صوب حافلة تقل ركاب في حي "رموت"، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما بلغ عن سماع دوي انفجار ثالث في حي "رموت"، بيد أن وسائل إعلام إسرائيلية ترجح بان الانفجار نجم عن تفكيك قوات الأمن الإسرائيلية عبوة ناسفة عثر عليها في المكان.

ورجح مراسل الإذاعة الإسرائيلية "كان"، أنه قد تكون العبوات الناسفة قد وضعت بالمكانين الليلة الماضية وليس هذا الصباح.