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الاحتلال يمنع دخول السلع إلى جنين عبر حاجزي سالم والجلمة

تاريخ النشر: 23/11/2022 - 23:54

الاحتلال يمنع دخول السلع إلى جنين عبر حاجزي سالم والجلمة
حاجز الجلمة بعد أن أغلقه الاحتلال نهار الأربعاء (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إغلاق حاجزي الجلمة وسالم، شمالي الضغة الغربية المحتلة، أمام دخول البضائع والسلع، بدءا من يوم الخميس وحتى "إشعار آخر"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

وجاء في البيان أن القرار صدر عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، "بعد تقييم للأوضاع الأمنية"، ذلك بالإضافة إلى إغلاق الحاجزين أمام خروج العمال من الضفة الغربية المحتلة للعمل في مناطق الـ48 وأمام دخول فلسطينيي الداخل إلى جنين.

ويسود التوتر مخيم ومدينة جنين شماليّ الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الثلاثاء، بعد احتجاز شبان فلسطينيين جثة شاب من دالية الكرمل، لقي مصرعه في حادث سير، ظنا منهم أنه مجند في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا مبادلتها بجثامين الشهداء،

وتعطلت الدراسة في مدينة ومخيم جنين، الأربعاء، بقرار من مديرية التربية والتعليم؛ وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الأمم المتحدة بدأت مفاوضات للإفراج عن جثة الإسرائيلي في جنين بعدما فشلت السلطة الفلسطينية في المهمة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، الأربعاء، حاجزي الجلمة وسالم العسكريين المقامين شمال شرق وغرب جنين، أمام عبور الفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#جنين
#الضفة المحتلة
#الجلمة
#سالم

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