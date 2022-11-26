  2. إسرائيليات
  3. أخبار

انفجار القدس: إقرار وفاة مصاب وارتفاع الحصيلة إلى قتيلين

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 18:58

انفجار القدس: إقرار وفاة مصاب وارتفاع الحصيلة إلى قتيلين
من مكان الانفجار (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أقر الطاقم الطبي في مستشفى "شعريه تسيدك" مساء اليوم، السبت، وفاة أحد المصابين الإسرائيليين من انفجار القدس متأثرا بحالته الخطيرة.

وبوفاة المصاب ترتفع حصيلة انفجار القدس الذي وقع يوم الأربعاء الماضي إلى قتيلين.

وكان إسرائيلي قد قتل وأصيب 22 شخصا على الأقل، الأربعاء، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، في انفجارين في القدس، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "عمليات متزامنة".

ويستدل من تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، أن شخصا وصل إلى محطة للحافلات في منطقة "جفعات شاؤول" قرابة الساعة السابعة صباحا بواسطة دراجة كهربائية، ووضع عبوة ناسفة انفجرت وأدت إلى إصابة العديد من الإسرائيليين بينهم 4 بحالات خطيرة وحرجة آنذاك.

أما الانفجار الثاني، فوقع في حي "راموت" قرابة الساعة السابعة والنصف صباحا، حيث سمع دوي انفجار عبوة وتسببت بإصابة 3 اشخاص بجراح طفيفة.

واعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن تفجير العبوتين الناسفتين في القدس، نفذته خلية مسلحة فلسطينية تنتمي لتنظيم لديه خبرة قديمة في عمليات كهذه، وأن المنفذين ربما ينتمون إلى حركة "حماس" أو حركة "الجهاد الإسلامي"، فيما اعتبر محلل أنه توجد مؤشرات تدل على أن المنفذين ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وذكر تقرير للقناة الإسرائيلية، بأن العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت كادت أن تؤدي لوقوع عدد أكبر من القتلى والإصابات، إلا أنه تم تفادي كارثة كبيرة، كما وصفتها.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الهجوم كان سيكون أكثر خطورة لو نجحت خطة المنفذين الذين زرعوا العبوة الناسفة في الحي الاستيطاني "راموت" (مكان الانفجار الثاني) وربطوها بأنبوبة غاز.

وأشارت القناة 13 إلى أن الأنبوبة لم تنفجر، وإلا كان سيسقط العديد من القتلى والجرحى.

ولفتت إلى أن القوات الأمنية الإسرائيلية تواصل تحقيقاتها في العملية التي يشتبه أن مجموعة فلسطينية من سكان شرقي القدس هي من تقف خلفه.

بودكاست عرب 48

#انفجار القدس

حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش
الليكود يسعى لتسريع اتفاقات ائتلافية مع الحريديين وخلافات مع سموتريتش

2022-11-27

أسلحة إيرانية إلى روسيا: إسرائيل زودت عشرات الدول بـ"ملف استخباراتي"
أسلحة إيرانية إلى روسيا: إسرائيل زودت عشرات الدول بـ"ملف استخباراتي"

2022-11-25

غانتس: نتنياهو يقيم "جيشا خاصا لبن غفير" في الضفة الغربية
غانتس: نتنياهو يقيم "جيشا خاصا لبن غفير" في الضفة الغربية

2022-11-25

الأكثر قراءة

مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-26
مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

مونديال قطر: السعودية تخسر صدارة المجموعة لبولندا

2022-11-26
حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

حالة الطقس: جو بارد وماطر حتى الظهيرة

2022-11-26
مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

مونديال قطر: تونس تعقّد مهمتها بخسارتها أمام أستراليا

2022-11-26
الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

الرئيس الصيني يدعو كيم جونغ أون للتعاون من أجل السلام بالعالم

2022-11-26