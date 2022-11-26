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جزيرة إيطالية: 12 مفقودا إثر انهيارات ترابية ولا وفيات مؤكدة

تاريخ النشر: 26/11/2022 - 16:44

جزيرة إيطالية: 12 مفقودا إثر انهيارات ترابية ولا وفيات مؤكدة
من الانهيارات الترابية في جزيرة إسيكا (Gettyimages)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي فقدان 12 شخصا إثر انزلاق تربة، السبت، في جزيرة إيسكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انزلاق تربة في ساعة مبكرة من صباح السبت في بلدة كازاميشيولا تيرمي شمال الجزيرة.

ونقلت عدة وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق عن نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني تسجيل وفاة ثمانية أشخاص، وهو ما نفاه وزير الداخلية.

من الانهيارات الترابية في جزيرة إسيكا (Gettyimages)

وقال بينتيدوسي "في الوقت الحالي، لا توجد وفيات مؤكدة"، مشيرا إلى أن الوضع يمكن أن يتغير.

وأكد أن 12 شخصا مفقودا ومحاصرا تحت الوحول.

وكانت وكالتا "أنسا" و"أغي" المحليتان قد أوردتا صباحا أن عدد المفقودين 13 شخصًا.

ونقلت وكالة أنباء "أغي" عن المسؤول المحلي في نابولي كلاوديو بالومبا قوله "لم يتم العثور على أي جثة حاليا".

وقال الدفاع المدني إن الوحل "غمر منزلا" وجرف عدة سيارات إلى البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين.

وانجرفت سيارة إلى البحر وفيها شخصان لكن تم إنقاذهما، وفق المصدر نفسه.

وأوردت وكالة "أنسا" أن ما لا يقل عن 30 أسرة محاصرة في منازلها بسبب الوحول في غياب الماء و الكهرباء، مضيفة أن الطريق المؤدية إلى الحي مقطوعة بسبب الانهيارات الطينية والحطام.

ودعت السلطات المحلية سكان الجزيرة إلى لزوم منازلهم حتى لا يعطلوا عمليات الإنقاذ.

تعرضت كازاميشيولا تيرمي التي تسكنها ثمانية آلاف نسمة في الشتاء، لزلزال العام 2017 أدى إلى مقتل شخصين. وكانت قد تعرضت لزلزال أقوى بكثير أدى إلى دمار كبير في نهاية القرن التاسع عشر.

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#إيطاليا
#جزيرة إسكيا
#انهيارات ترابية

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