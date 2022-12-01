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شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 07:03

شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم جنين
الشهيدان نعيم الزبيدي ومحمد السعدي
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استشهد شابان وأصيب ثالث، واعتقل اربعة آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة ومخيم جنين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد ايمن السعدي (26 عاما)، برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على اسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام فايد وعمر ناصر طالب، بعد ان حاصرت منزليهما في منطقة الهدف من جنين.

ونفذت اقتحام مخيم جنين قوة تابعة لوحدة المستعربين "دوفدوفان"، وبحسب جيش الاحتلال، فإن فايد مطلوب بزعم أنه خطط لتنفيذ سلسلة عمليات كبيرة ضد الاحتلال في أراضي الضفة الغربية.

وأضافت المصادر الفلسطينية ذاتها، ان وحدة إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم جنين واعتقلت الشابين خالد عرعراوي واحمد الصوص، بعد ان طاردتهما وصدمت الدراجة النارية، التي كانا يستقلانها.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وأعلنت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم الخميس، الاضراب الشامل حدادا على روحي الشهيدين، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات، الى الالتزام بالاضراب.

وبارتقاء الشهيدين الزبيدي والسعدي، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري 2022 إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيداً في الضفة الغربية، و52 شهيداً في قطاع غزة.

بودكاست عرب 48

#محيم جنين
#شهداء
#الاحتلال الإسرائيلي
#الشهيد نعيم جمال الزبيدي
#الشهيد محمد ايمن السعدي

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