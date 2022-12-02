إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لنابلس

أصيب فلسطيني بجروح خطيرة صباح اليوم، الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أطراف البلدة القديمة بنابلس.

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مستشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس".

وجاء في التفاصيل، أن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الخراز بعد محاصرة منزله قرب مدرسة ظافر المصري بنابلس، بزعم انتمائه لمجموعات "عرين الأسود".

واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها إطلاق نار، خلال اقتحام آليات الاحتلال للبلدة القديمة، والتي رافقها قوة إسرائيلية خاصة.

وفي بلدة دوما، اقتحمت آليات الاحتلال وسط البلدة، وتمركزت قرب ملعب القرية ومقر المجلس القروي.

وقالت مصادر محلية، إن "7 آليات عسكرية برفقتها دورية ما تسمى الإدارة المدنية اقتحمت البلدة"، مشيرة إلى أن "هذا التواجد سبقه قيام مركبة أمن مستوطنة ’يتسهار’ المقامة على أجزاء من أراضي البلدة، بالتجوال في محيطها والمناطق المتاخمة لحدود المستوطنة".