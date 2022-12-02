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حوارة: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

تاريخ النشر: 02/12/2022 - 17:30

حوارة: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
من موقع العملية في حوارة
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق النار على شاب فلسطيني طعن جنديا. لكن مشاهد مصورة لا تظهر الطعن. ووقع الحدث في حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب المصاب في حوارة هو عمار حمدي مفلح (22 عاما) من قرية أوصرين.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن أحد الجنديين أطلق النار على الشاب الفلسطيني. ولم تضح حالة المصاب الفلسطيني الذي اختطفته قوات الاحتلال بعد أن منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن طعن الجنديين جاء في أعقاب اعتقال الشاب الفلسطيني، وأن "الاعتقال تعرقل على ما يبدو".

وأضافت التقارير الإسرائيلية أن الشاب دخل في مشادة مع الجنديين، وطعن أحدهما، الذي سقط أرضا، ثم أطلق جندي آخر النار على الشاب من مسدس و"حيّده".

ووصفت إصابة الجنديين بأنها "طفيفة".

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف بعد استهداف المنطقة العلوية في جسده بالرصاص الحي من مسافة قصيرة، حيث يسمع في تسجيل وثق جريمة الاحتلال إطلاق أربع أربعة أعيرة نارية على الأقل.

وصباح اليوم، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها أطراف البلدة القديمة بنابلس.

وجاء في التفاصيل، أن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الخراز بعد محاصرة منزله قرب مدرسة ظافر المصري بنابلس، بزعم انتمائه لمجموعات "عرين الأسود".

واندلعت اشتباكات مسلحة تخللها إطلاق نار، خلال اقتحام آليات الاحتلال للبلدة القديمة، والتي رافقها قوة إسرائيلية خاصة.

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#الضفة الغربية
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#جنود الاحتلال الإسرائيلي
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