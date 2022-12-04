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إصابة خطيرة لشاب من اللد في جريمة إطلاق النار

تاريخ النشر: 04/12/2022 - 08:03

إصابة خطيرة لشاب من اللد في جريمة إطلاق النار
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب أحد سكان مدينة اللد بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنه وصل إلى مركز للشرطة في مدينة اللد أحد السكان بمساعدة آخر، وعلى ما يبدو، ووفقا للاشتباه تعرض لإصابة جراء إطلاق النار عليه وهو بسيارته الخصوصية.

وعلى الفور جرى نقل المصاب (30 عاما) بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو بحالة خطيرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق لمعرفة خلفية الجريمة، وللبحث على الجناة.

ومما يذكر أنه قتل الشاب سعيد كبها وأصيب شاب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة، وكلاهما في الثلاثينيات من عمريهما، في جريمة إطلاق نار لفر قرع في منطقة وادي عارة، مساء أمس السبت.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 99 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وتحولت جرائم العنف والقتل في المنازل والحارات ووسط الشوارع إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

وجاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

بودكاست عرب 48

#اللد
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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